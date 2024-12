ILE Nordries: Lokale Projekte mit über 95.000 € gefördert

Der Bund und der Freistaat Bayern stellten der ILE Nordries (kurz für: Integrierte Ländliche Entwicklung Nordries) für das Jahr 2024 erneut bis zu 100.000 Euro zur Verfügung, um Kleinprojekte in der ILE-Region zu fördern, die das ländliche Leben attraktiv gestalten. Das Amt für Ländliche Entwicklung trägt dabei 90 % und die ILE Nordries 10 % des Förderbetrags. Wie in den drei Jahren zuvor wurde das Regionalbudget wieder voll ausgeschöpft. Insgesamt werden 95.700 Euro an die Kleinprojektträger ausbezahlt. Die Kleinprojektträger waren Gemeinden, Vereine, Privatpersonen und Kirchenstiftungen.

Die eingegangenen Förderanträge wurden im Februar 2024 bewertet und bewilligt, sodass ein Zeitraum von über sieben Monaten für die Umsetzung der Projekte gewährt werden konnte. Insgesamt wurden 22 Kleinprojekte in den Mitgliedsgemeinden Wallerstein, Marktoffingen, Maihingen, Fremdingen und Ehingen am Ries bewilligt und umgesetzt.

Speisewagen, Holzbrotbackofen und Hütte gefördert

Gefördert wurden dieses Jahr unter anderem die Errichtung eines mobilen Speisewagens in Marktoffingen, der ab sofort für Veranstaltungen in der ILE-Region zur Verfügung steht, ein Holzbrotbackofen in Minderoffingen, der für regelmäßige Treffen genutzt wird, der Neubau der Hütte im Rentnerwald in Maihingen als rückkehrender Treffpunkt, sowie zwei öffentliche Outdoor-Teqball-Platten am Sportgelände Fremdingen zur Erweiterung des Freizeitangebots.

Darüber hinaus wurde einiges an neuer Fest- und Veranstaltungsausstattung angeschafft, wie zum Beispiel Teppich- und Hallenschutzböden für Veranstaltungen in den Turn- und Mehrzweckhallen der Region sowie der Halle des Geflügelzuchtvereins in Maihingen, oder Bestuhlung für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Schopflohe. Eine Gesamtliste aller geförderten Kleinprojekte gibt es auf www.ile-nordries.de.

Förderanträge fürs kommende Jahr können noch bis 31. Januar eingereicht werden

Nun geht das Regionalbudget direkt in die fünfte Runde. Ab sofort können bis zum 31. Januar 2025 Förderanfragen bei der ILE Nordries eingereicht werden. Alle Infos und Formulare dazu können ebenfalls über die ILE-Website abgerufen werden. (AZ)