Lessmann GmbH: Jürgen und Dieter Lessmann leiten Übergang ein

Beim Oettinger Bürstenhersteller Lessmann gibt es personelle Veränderungen in der Geschäfsleitung. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. So heißt es, Jürgen und Dieter Lessmann führten das Unternehmen seit 35 Jahren erfolgreich. Die Brüder hätten das Familienunternehmen im Jahr 1990 von ihrem Vater in dritter Generation übernommen und es seitdem kontinuierlich weiterentwickelt: Man habe regelmäßig in modernste Maschinen und Technik investiert, um eine rationelle Fertigung in Deutschland zu garantieren und auf den Weltmärkten mithalten zu können, heißt es weiter. Ständig habe man die Produkte weiterentwickelt, optimiert und neue Bürsten wurden ins Sortiment aufgenommen. Dazu komme die Erschließung neuer Märkte im Westen wie im Osten, die zum Unternehmenswachstum beitrugen.

Um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, erweiterte Lessmann bereits zu Beginn des letzten Jahres die Geschäftsleitung mit Cornelia Kitzsteiner für die Bereiche Vertrieb und Marketing. „Frau Kitzsteiner ist seit über 3 Jahrzehnten im Unternehmen und seit 2004 als Vertriebsleitung tätig – dadurch kennt sie das Unternehmen und die Branche außergewöhnlich gut“, heißt es in der Mitteilung weiter. Mitte dieses Jahres werde sich Dieter Lessmann aus der aktiven Geschäftsleitung zurückziehen und sich zukünftig als Gesellschafter einbringen. Als seine Nachfolgerin konnte für die Geschäftsleitung in den Bereichen IT, Finanzen und Personal Annamaria Weber gewonnen werden. Sie ist seit Februar dieses Jahres bei Lessmann tätig und verfüge über jahrelanges Know-how und Spezialwissen in ihren Bereichen. Sie werde mit ihrer Erfahrung und Kompetenz einen wichtigen Beitrag für die weitere Gestaltung und Entwicklung des Unternehmens leisten können. Jürgen Lessmann als technischer Geschäftsführer werde unverändert im Unternehmen bleiben und weiterhin die technischen Entwicklungen, Projekte und neue Maschinenkonzepte begleiten.

Lessmann: Weichen für die Zukunft sind gestellt

„Die Erweiterung der Geschäftsleitung von Familienmitgliedern auf externe Profis ist ein wichtiger Schritt für meinen Bruder, mich und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, zwei starke Frauen für einen nahtlosen Übergang gefunden zu haben. Sie sind nicht nur fachlich kompetent, sondern sie tragen auch die Werte und Vision von Lessmann zu 100 Prozent mit und setzen sie um. So sind die Weichen gut gestellt und Lessmann wird auch in Zukunft ein verlässlicher Arbeitgeber sein und mit seinen Premiumwerkzeugen am Weltmarkt mitmischen. Und: Lessmann ist und bleibt ein topmodernes Familienunternehmen mit all seinen Vorzügen“, so Dieter Lessmann. (AZ)