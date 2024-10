Fahrerin drängt Überholenden in Straßengraben

Das Überholmanöver eines jungen Mannes hat am Donnerstag im Straßengraben geendet. Der Polizei zufolge befuhr eine 58-Jährige gegen 12 Uhr mit ihrem Auto die Kreisstraße Richtung Fürnheim. Ein 18-jähriger Autofahrer überholte das Auto der 58-Jährigen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Im Verlauf dieses Manövers geriet die 58-Jährige nach links von ihrer Fahrspur ab, sodass der Überholende, der einen Zusammenstoß vermeiden wollte, nach links von der Fahrbahn in den Straßengraben abgedrängt wurde. Beide Personen blieben unverletzt, am Auto des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. (AZ)

