Unfall beim Überholvorgang: Auto prallt gegen geparkten Lkw

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.19 Uhr kam es kurz vor Herkheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer war von Holheim in Richtung Herkheim unterwegs, als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen in einem Hofraum abgestellten Lkw. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Herkheim und Reimlingen waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)

Überholvorgang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herkheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis