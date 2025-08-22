Icon Menü
Uli Wenger kocht im Nördlinger Hallenbad

Nördlingen

Im neuen Hallenbad können die Besucher bei Uli Wenger essen

Der Nördlinger Gastronom ist bereits in der Bauphase eingebunden. Was auf der Karte stehen wird, hat er sich schon überlegt.
Von Martina Bachmann
    Künftig sind sie Kollegen: Koch Uli Wenger (links) und Martin Gruber, Leiter der Nördlinger Bäder.
    Viele Jahre lang wussten die Nördlinger, wo sie Uli Wenger finden konnten. In seinem Gasthaus in der Löpsinger Straße, im Wengers Brettl. Mal stand er in der Küche, mal lehnte er am Tresen, plauderte und scherzte mit einem Gast. Wenger war nicht nur Koch oder Wirt, er war Gastgeber im besten Sinne, einer, bei dem sich viele Menschen daheim fühlten. Bis 2023, als er das Gasthaus samt Fremdenzimmern verkaufte. Bald bietet sich wieder eine Gelegenheit, „zum Uli zu gehen“. Wobei man dafür seine Badesachen einpacken muss.

