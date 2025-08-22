Im neuen Hallenbad können die Besucher bei Uli Wenger essen

Viele Jahre lang wussten die Nördlinger, wo sie Uli Wenger finden konnten. In seinem Gasthaus in der Löpsinger Straße, im Wengers Brettl. Mal stand er in der Küche, mal lehnte er am Tresen, plauderte und scherzte mit einem Gast. Wenger war nicht nur Koch oder Wirt, er war Gastgeber im besten Sinne, einer, bei dem sich viele Menschen daheim fühlten. Bis 2023, als er das Gasthaus samt Fremdenzimmern verkaufte. Bald bietet sich wieder eine Gelegenheit, „zum Uli zu gehen“. Wobei man dafür seine Badesachen einpacken muss.

