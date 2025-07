Neuer Job Staatssekretär: So sehen die Arbeitstage von Ulrich Lange aus

Herr Lange, wie wird man eigentlich ein Parlamentarischer Staatssekretär?

ULRICH LANGE: Am Ende der Koalitionsgespräche gab es eine Viererrunde, bei der die Parteivorsitzenden über die Verteilung der Ministerien gesprochen haben. Da wurde auch die Anzahl der Staatssekretäre festgelegt. Es gibt in einem von der SPD geführten Ministerium aber keinen Staatssekretär der Union und andersherum. Nur in CDU-Ministerien gibt es Staatssekretäre der CSU und anders herum.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulrich Lange Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Söder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis