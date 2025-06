Ein „Glückstreffer“: Ulrich Lutz singt eine Hommage an den Landkreis Donau-Ries

Ulrich Lutz lebt in Oettingen. Musik macht der Beamte in seiner Freizeit. Bei seiner Mutter, Chorleiterin und Solo-Sopranistin, hat er Klavierspielen gelernt. Der 51-Jährige spielt nach Gehör, das Akkordeonspielen hat er sich selbst beigebracht. Bereits in den 90-er Jahren hat er seine ersten Lieder komponiert. Schon 2020 hat Lutz mit „Sommer, Sonne, Oettingen“ ein Lied mit Lokalbezug geschrieben. „Das hat sich über WhatsApp, wahrscheinlich auch wegen der Pandemie, damals schnell verbreitet“, sagt Lutz.

