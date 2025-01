Bauprojekt an alter Villa: Umbau und Neubau in der Oskar-Mayer-Straße genehmigt

Grünes Licht hat der Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss des Nördlinger Stadtrats am Dienstag für ein Projekt in der Oskar-Mayer-Straße gegeben und eine Baugenehmigung erteilt. Dort soll eine alte Villa umgebaut und zudem eine Wohnanlage mit sieben Einheiten entstehen. Bereits zweimal wurde über das Vorhaben im Ausschuss beraten. Denn es gab Kritik; das Haus füge sich nicht in die nähere Umgebung ein, hieß es. Jetzt wurde nachgebessert.

