Umfrage in Nördlingen: Fahren die Rieserinnen und Rieser in den Urlaub?

Viele fahren im Sommer weg und gönnen sich eine Auszeit: Wir haben Passanten in Nördlingen gefragt, ob sie wegfahren und wie sie den Sommerurlaub verbringen.

Ein Sommerurlaub am Meer gehört für zahlreiche Menschen zu einem gelungenen Jahr dazu. Entspannen, baden und den Stress der Arbeit vergessen. Aufgrund der Coronapandemie war dies lange nicht möglich. Schon im vergangenen Jahr wagten einige wieder eine Reise und spätestens in diesem Jahr ist dies für Viele wieder unbeschwert möglich. Neben dem klassischen Urlaub am Meer gibt es unzählige Reiseziele und Möglichkeiten seinen Urlaub zu gestalten: Manche genießen den Komfort eines Hotels, andere reisen mit einem Camper oder gehen zum Zelten. Wie sieht es im Ries aus? Wie verbringen die Bürgerinnen und Bürger ihren Sommerurlaub?

Hannelore Bosch, 56 Jahre, Maihingen Foto: Anna Fischer

"Ich war schon lange nicht mehr im Urlaub, aber dieses Jahr haben wir einen Familienurlaub auf der AIDA gemacht. Es war eine Rundfahrt auf dem Mittelmeer - diesen Sommer fahren wir daher nicht mehr weg. Wir bleiben zu Hause im Garten. Dort ist es auch schön." (Hannelore Bosch, 56, Maihingen)

Andre Dejong, 86 Jahre, Niederlande Foto: Anna Fischer

"Wir machen dieses Jahr Urlaub, deshalb sind wir ja auch in Nördlingen. Wir haben einen Camper und sind jetzt zwei Tage hier. Danach fahren wir weiter zum Ammersee. Seit vier Jahren sind wir schon mit dem Camper unterwegs, wenn wir in den Urlaub fahren." (Andre Dejong, 86, Niederlande)

Irina Wolf, 45 Jahre, Wallerstein Foto: Anna Fischer

"Meine Familie und ich fahren dieses Jahr ans Meer. Wir machen öfters und gerne Urlaub, solange es die Zeit zulässt. Ich verbringe meine Tage dort einfach mal mit Nichtstun. Wir gehen am Strand spazieren und ansonsten entspannen wir und genießen die freie Zeit." (Irina Wolf, 45, Wallerstein)

Reinhold Weik, 72 Jahre, Nördlingen Foto: Anna Fischer

"Dieses Jahr geht es für uns in den Urlaub. Wir besuchen unseren Sohn in der Schweiz. Dort machen wir dann Urlaub am Bodensee und im Appenzellerland. Dort wollen wir wandern, baden, Motorboot fahren und so weiter. Wir freuen uns einfach, eine schöne Zeit in der Schweiz zu verbringen." (Reinhold Weik, 72, Nördlingen)

Lesen Sie dazu auch