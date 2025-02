Befragung zur Innenstadt: Hat Oettingen ein Müllproblem?

Wie in vielen anderen Städten kämpft man auch in Oettingens Innenstadt mit Problemen: Geschäftsinhaber geben auf, Einzelhändler leiden unter dem Onlinegeschäft, die Leerstände nehmen zu. Deshalb hat Barbara Binder von der Innenstadtentwicklung im vergangenen Jahr eine Befragung konzipiert: Was macht das Leben in einer Kleinstadt wie Oettingen eigentlich aus? Was möchten die einzelnen Akteure, was möchten Interessen- oder soziale Gruppen hier haben? Wie kann die Innenstadt ein attraktiver Ort für alle Generationen sein, um sich zum Einkaufen, Kaffeetrinken oder Spazierengehen zu treffen? Die Ergebnisse dieser Analyse hat Binder in der letzten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung vorgestellt.

