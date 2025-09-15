Baum am Gerd-Müller-Platz ist am Sonntag umgekippt

Es war eine Nachricht, die sich am Sonntagabend vor dem Großen Zapfenstreich in der Stadt verbreitete: Ein Baum am Gerd-Müller-Platz ist umgekippt. Es handelt sich dabei nicht um die Platane, die die Stadt 2023 aus dem Rieser Sportpark hatte umpflanzen lassen, sondern um den Baum am südwestlichen Ende des Platzes. Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen, schildert auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Baum vor einem Jahr kontrolliert worden sei. Damals habe es keine Auffälligkeiten gegeben, der Baum habe viel Laub getragen und von außen gut ausgesehen. Dass die Wurzeln verfault seien, habe man so nicht gesehen.

Daher ist nun am Montagmorgen eine Fachfirma beauftragt worden, die die genaue Ursache herausfinden soll. Der Baum war in Richtung der Sitzbank gefallen, am Sonntagabend lag der Baum noch ein Stück von der Gerd-Müller-Statue entfernt. Im Laufe des Montags ist der Baum zunächst schon mal kleiner geschnitten worden. Verletzt worden sei niemand, so Ott. (jltr)