Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Umgestürzter Baum am Gerd-Müller-Platz in Nördlingen: Ursache wird von Experten untersucht

Nördlingen

Baum am Gerd-Müller-Platz ist am Sonntag umgekippt

Einer der Bäume am Gerd-Müller-Platz ist am Sonntag umgekippt. Die Statue wurde nicht getroffen. Der Baum war im vergangenen Jahr kontrolliert worden.
    • |
    • |
    • |
    Ein Baum ist am Sonntag am Gerd-Müller-Platz umgefallen.
    Ein Baum ist am Sonntag am Gerd-Müller-Platz umgefallen. Foto: Jan-Luc Treumann

    Es war eine Nachricht, die sich am Sonntagabend vor dem Großen Zapfenstreich in der Stadt verbreitete: Ein Baum am Gerd-Müller-Platz ist umgekippt. Es handelt sich dabei nicht um die Platane, die die Stadt 2023 aus dem Rieser Sportpark hatte umpflanzen lassen, sondern um den Baum am südwestlichen Ende des Platzes. Helena Ott, Sprecherin der Stadt Nördlingen, schildert auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Baum vor einem Jahr kontrolliert worden sei. Damals habe es keine Auffälligkeiten gegeben, der Baum habe viel Laub getragen und von außen gut ausgesehen. Dass die Wurzeln verfault seien, habe man so nicht gesehen.

    Daher ist nun am Montagmorgen eine Fachfirma beauftragt worden, die die genaue Ursache herausfinden soll. Der Baum war in Richtung der Sitzbank gefallen, am Sonntagabend lag der Baum noch ein Stück von der Gerd-Müller-Statue entfernt. Im Laufe des Montags ist der Baum zunächst schon mal kleiner geschnitten worden. Verletzt worden sei niemand, so Ott. (jltr)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden