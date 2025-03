Autos in Bopfingen mit Eiern beworfen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben laut Polizei zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr einen Audi, der in der Bergstraße geparkt war, mit Eiern beworfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Ein VW, der auf einem Parkplatz in der Hauffstraße abgestellt war, wurde ebenfalls zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen mit Eiern, Ketchup und Mehl beschmiert. Zeugenhinweise auf die unbekannten Täter nimmt in beiden Fällen der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis