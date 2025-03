Unbekannte schrauben Verankerung von Tür raus, um in Gebäude zu gelangen

Einer oder mehrere unbekannte Täter sind nach Angaben der Polizei mehrfach in ein unbewohntes Grundstück in der St.-Ulrich-Straße in Rudelstetten eingedrungen, wie die Polizei berichtet. Um in das Gebäude zu gelangen, sei die Verankerung einer Tür herausgeschraubt worden. Weiterhin wurde eine Wand mit Graffiti beschmiert. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Tätern und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

