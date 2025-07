Automat aufgebrochen: Unbekannte stehlen Kartoffelchips im Wert von 40 Euro

Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Wochenende in Oettingen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, einen Lebensmittelautomaten an Schießwasen aufgebrochen. Die Täter entwendeten Kartoffelchips im Wert etwa 40 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

