Unbekannte lassen Luft aus allen Reifen eines Autos

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat im Parkhaus in der Bürgermeister-Reiger-Straße etwas Auffälliges beobachtet?
    Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall in einem Nördlinger Parkhaus.
    Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall in einem Nördlinger Parkhaus. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben aus einem Auto in Nördlingen die Luft aus allen vier Reifen gelassen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen am vergangenen Donnerstag, zwischen 17 und 24 Uhr, im ersten Stock des Parkhauses in den Reifen fehlte, weswegen er eine längere Strecke fuhr. Erst später bemerkte er ein auffälliges Geräusch, das von seinen Rädern kam. Daraufhin musste er feststellen, dass die Luft aus allen vier Reifen entlassen worden war. Durch das Fahren wurde eine der Felgen im Wert von etwa 150 Euro beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden: Telefon 09081/2956-0. (AZ)

