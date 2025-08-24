Unbekannte lassen Luft aus allen Reifen eines Autos

Unbekannte haben aus einem Auto in Nördlingen die Luft aus allen vier Reifen gelassen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen am vergangenen Donnerstag, zwischen 17 und 24 Uhr, im ersten Stock des Parkhauses in den Reifen fehlte, weswegen er eine längere Strecke fuhr. Erst später bemerkte er ein auffälliges Geräusch, das von seinen Rädern kam. Daraufhin musste er feststellen, dass die Luft aus allen vier Reifen entlassen worden war. Durch das Fahren wurde eine der Felgen im Wert von etwa 150 Euro beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden: Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Reifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis