Direkt vor dem Automaten: Unbekannte stehlen im Ries Koffer aus Geldtransporter

Einen Geldkoffer haben Unbekannte am Montag aus einem Geldtransporter in Wechingen gestohlen. Der stand laut Polizeibericht in der Kreisstraße vor dem Geldautomaten der Sparkasse. Noch ist nicht bekannt, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.10 und 13 Uhr.

Der genaue Beuteschaden werde derzeit noch abgeklärt, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)