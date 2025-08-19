Icon Menü
Unbekannte stehlen Geldkoffer aus Geldtransporter in Wechingen – Polizei sucht Zeugen

Wechingen

Direkt vor dem Automaten: Unbekannte stehlen im Ries Koffer aus Geldtransporter

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat in der Wechinger Kreisstraße etwas beobachtet? Die Höhe der Beute im Geldkoffer muss nach geklärt werden.
    •
    •
    •
    Unbekannte haben aus einem Geldtransporter einen Geldkoffer gestohlen.
    Unbekannte haben aus einem Geldtransporter einen Geldkoffer gestohlen. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Einen Geldkoffer haben Unbekannte am Montag aus einem Geldtransporter in Wechingen gestohlen. Der stand laut Polizeibericht in der Kreisstraße vor dem Geldautomaten der Sparkasse. Noch ist nicht bekannt, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.10 und 13 Uhr.

    Der genaue Beuteschaden werde derzeit noch abgeklärt, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)

