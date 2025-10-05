Icon Menü
Unbekannte stehlen Pflanze in Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen

Nördlingen

Kurioser Diebstahl in Nördlingen: Pflanze verschwindet von Anwesen

Eine 80 Kilo schwere Pflanze samt Topf ließen Diebe von einem Anwesen in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen mitgehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Unbekannte ließen eine Topfpflanze von einem Anwesen in Nördlingen mitgehen.
    Unbekannte ließen eine Topfpflanze von einem Anwesen in Nördlingen mitgehen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen eine Pflanze gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag. Den Dieben gelang es, die etwa zwei Meter hohe Pflanze samt Topf mit einem Gewicht von etwa 80 Kilogramm unbemerkt von einem Privatanwesen zu entfernen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

