Kurioser Diebstahl in Nördlingen: Pflanze verschwindet von Anwesen

Unbekannte haben in der Oskar-Mayer-Straße in Nördlingen eine Pflanze gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag. Den Dieben gelang es, die etwa zwei Meter hohe Pflanze samt Topf mit einem Gewicht von etwa 80 Kilogramm unbemerkt von einem Privatanwesen zu entfernen. Wer etwas beobachtet hat, soll sich sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)

