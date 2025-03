Einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein Unbekannter in Wallerstein verursacht. Laut Polizeibericht zerkratzte der Täter zwischen Freitag, gegen 22 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Straße Hinterm Alten Schloß zwei Autos. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29586-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

