Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen

Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden. Laut Polizeibericht war der schwarze Audi A4 in der Salvatorgasse geparkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fügte jemand dem Fahrzeug Kratzspuren an der rechten hinteren Fahrzeugtüre und dem Kotflügel zu. Womöglich entstanden diese durch ein umfallendes Motorrad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081 2956 -0. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis