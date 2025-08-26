Icon Menü
Unbekannter beschädigt Audi in Nördlingen – Polizei sucht Zeugen

Nördlingen

Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen

In Nördlingen wurde ein geparktes Auto beschädigt, der Schaden ist vierstellig. Womöglich war der Täter ein Motorradfahrer. Wer hat etwas beobachtet?
    In der Salvatorgasse in Nördlingen demolierte jemand ein geparktes Auto.
    In der Salvatorgasse in Nördlingen demolierte jemand ein geparktes Auto. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein Auto ist in Nördlingen beschädigt worden. Laut Polizeibericht war der schwarze Audi A4 in der Salvatorgasse geparkt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fügte jemand dem Fahrzeug Kratzspuren an der rechten hinteren Fahrzeugtüre und dem Kotflügel zu. Womöglich entstanden diese durch ein umfallendes Motorrad. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081 2956 -0. (AZ)

