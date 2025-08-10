Unbekannter wirft in Nördlingen Blumenkübel auf Auto

In der Nacht auf Samstag sind an zwei Autos, die in der Sonnenstraße bzw. Am Steigweg in Nördlingen geparkt waren, jeweils ein Außenspiegel durch einen unbekannten Täter abgetreten worden, so die Polizei. Es entstand jeweils ein Schaden von etwa 500 Euro. An ein einem weiteren Pkw, der in der Ackerstraße geparkt war, entstand ein Schaden, weil ein unbekannter Täter einen Blumenkübel auf den Pkw geworfen hatte. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

