Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen: Polizei sucht Zeugen

Nördlingen

Unbekannter schlägt auf Auto in Nördlingen ein: Vierstelliger Schaden

Ein in der Würzburger Straße geparktes Auto wurde an der Motorhaube beschädigt, vermutlich schlug der unbekannte Täter darauf ein. Die Polizei sucht Zeugen.
    Ein Unbekannter hat einen Toyota in Nördlingen beschädigt, vermutlich durch einen Schlag auf die Motorhaube.
    Ein Unbekannter hat einen Toyota in Nördlingen beschädigt, vermutlich durch einen Schlag auf die Motorhaube. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag gegen 0.10 Uhr. Der blaue Toyota war auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße abgestellt. Vermutlich schlug der Täter mit einem Gegenstand auf die Motorhaube, dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

