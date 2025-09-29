Unbekannter schlägt auf Auto in Nördlingen ein: Vierstelliger Schaden

Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am vergangenen Sonntag gegen 0.10 Uhr. Der blaue Toyota war auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Würzburger Straße abgestellt. Vermutlich schlug der Täter mit einem Gegenstand auf die Motorhaube, dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

