Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8 und 15.15 Uhr einen schwarzen Fiat beschädigt. Der Wagen war an der Romantischen Straße 4 geparkt. Der Unfallverursacher stieß gegen die rechte Fahrzeugfront und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

