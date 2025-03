Unbekannter beschädigt Mercedes und flüchtet

Ein geparkter Mercedes ist am Donnerstag in Oettingen in der Straße Am Steinerbach beschädigt worden. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte die Motorhaube und einen Kotflügel, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

