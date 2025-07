Ein Unbekanter hat laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag die Plexiglasscheibe an einem Werkstatttor eines Autohauses in der Augsburger Straße eingeschlagen. Das Tor befindet sich auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes, zur Schäufelinstraße hin. Es enstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

