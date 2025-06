Geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Ein in der Goethestraße geparktes Auto wurde am Mittwoch zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den schwarzen Renault an der vorderen linken Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Goethestraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis