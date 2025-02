Schloss und Türspion bei Wohnung in Nördlingen beschädigt

Am Freitag ist im Zeitraum von 14.30 Uhr und 21.40 Uhr eine Tür mutwillig beschädigt worden. Bei einem Mehrfamilienhaus in der Squindostraße wurde das Türschloss und der Türspion in einer Wohnung durch einen unbekannten Täter mit Klebstoff verschmiert und verklebt. Als die Anwohnerin ihre Haustüre aufschließen wollte, brach deshalb ihr Schlüssel ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. (AZ)

