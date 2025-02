Ein Unbekannter hat in Nördlingen das Praxisschild eines Augenarztes in der Oskar-Mayer-Straße mit Edding beschmiert. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 9 und 17.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oskar-Mayer-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis