Einbrecher stiehlt Geld aus Hotelzimmer in Nördlingen

Ein Hotelgast ist in Nördlingen von einem unbekannten Täter bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Bestohlene am vergangenen Dienstag gegen 21 Uhr sein Hotelzimmer in der Innenstadt verlassen, ohne seine Geldbörse mitzunehmen. Als er kurz nach Mitternacht in das Hotel zurückkehrte, stand seine Zimmertür offen und die Geldbörse war verschwunden. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich darin 100 Euro. (AZ)

