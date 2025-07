Unbekannter schlägt Verkaufs-Automat in Oettingen ein und stiehlt Tabak

Ein Unbekannter hat in Oettingen einen Verkaufs-Automaten aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter am vergangenen Dienstag, um 23.51 Uhr, die Scheibe des Automaten ein, der sich in einem SB-Verkaufsraum Am Sauereck befand. Der Dieb entwendete mehrere Tabakprodukte und -utensilien. Der Wert der erbeuteten Waren beträgt etwa 1000 Euro. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 09081/2956-0 bei der Polizei melden. (AZ)

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis