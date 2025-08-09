Unbekannter bricht in Recyclinghof ein - Zeugen gesucht

Der Bürocontainer des Oettinger Recyclinghofs war Ziel eines Einbrechers. Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in den dortigen Bürcontainer ein. Der Täter durchsuchte den gesamten Container und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

86732 Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Recyclinghof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis