Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter Einbrecher entwendet Bargeld aus Recyclinghof-Container in der Nacht

Oettingen

Unbekannter bricht in Recyclinghof ein - Zeugen gesucht

Dieb stiehlt Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben machen?
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Nördlingen sucht einen Unbekannten, der in den Recyclinghof Oettingen eingebrochen ist. Wer hat etwas gesehen?
    Die Polizei Nördlingen sucht einen Unbekannten, der in den Recyclinghof Oettingen eingebrochen ist. Wer hat etwas gesehen? Foto: Frank Rumpenhorst/dpa, Symbolbild

    Der Bürocontainer des Oettinger Recyclinghofs war Ziel eines Einbrechers. Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, in den dortigen Bürcontainer ein. Der Täter durchsuchte den gesamten Container und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden