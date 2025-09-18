Icon Menü
Unbekannter Fahrer beschädigt BMW in Nördlingen – Polizei sucht Zeugen

Nördlingen

Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein unbekannter Fahrer verursachte zwischen dem 13. und 14. September 2025 einen Sachschaden an einem geparkten BMW in Nördlingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Ein in der Raiffeisenstraße geparkter weißer BMW wurde in der Zeit vom 13.09.25, um 13 Uhr bis 14.09.25, um 12 Uhr beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß gegen die hintere Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

