Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein in der Raiffeisenstraße geparkter weißer BMW wurde in der Zeit vom 13.09.25, um 13 Uhr bis 14.09.25, um 12 Uhr beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß gegen die hintere Stoßstange, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Fahrer. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Unfall unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)
Nördlingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden