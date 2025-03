Unbekannter beschädigt Skoda am Schäfflesmarkt und flüchtet

Ein am Schäfflesmarkt geparkter Skoda wurde am Mittwoch zwischen 14.45 und 15.45 Uhr beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte sich dieser allerdings nicht, sondern er flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

