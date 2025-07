In Wallerstein ist ein in der Bahnhofstraße geparktes Auto angefahren worden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom vergangenen Montag, 18 Uhr bis Dienstag, um 6.40 Uhr. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer stieß laut Polizeibericht gegen das Fahrzeugheck und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Daraufhin flüchtete er. (AZ)

