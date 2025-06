Videokamera zeichnet auf: Radler beschädigt zwei Autos in Deiningen

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Freitag, gegen 22.16 Uhr, in der Deininger Hauptstraße einen Unfall verursacht. Der Radler beschädigte laut Polizeibericht aufgrund eines Fahrfehlers zwei Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren, und entfernte sich im Anschluss. Aufgrund vorliegender Videoaufzeichnungen ist der Tatzeitpunkt gesichert und der Verursacher dürfte sich stärker verletzt haben. Die Auswertung der Aufzeichnungen zur Ermittlung des Verursachers erfolgen noch. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 09081/29560. (AZ)

