Unbekannter stiehlt leere Bierflasche aus Schaukasten einer Gaststätte

Ein Unbekannter hat am Montag an einer Gaststätte in der Polizeigasse in Nördlingen einen Schaukasten eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen 14.30 und 19 Uhr. Im Schaukasten ist üblicherweise die Speisekarte hinterlegt. In diesem Fall hatte sich jedoch lediglich eine leere Bierflasche darin befunden, welche der Täter mitnahm. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

