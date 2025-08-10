Icon Menü
Unbekannter schießt erneut auf Katze in Wallerstein

Wallerstein

Katzen-Hasser in Wallerstein? Schon wieder ein Tier angeschossen

In Wallerstein wurde auf einen Kater geschossen. Es ist nicht der erste Fall, ein Tier starb sogar an einem Schuss. Warum es so schwer ist, den Täter zu finden.
Von Anna-Lena Schachtner
    •
    •
    •
    In Wallerstein schießt jemand mit einem Luftgewehr auf Katzen.
    In Wallerstein schießt jemand mit einem Luftgewehr auf Katzen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    An einem Morgen Anfang dieses Jahres kam Kater Finn „völlig verstört“ nach Hause, erzählt ein Anwohner der Graf-Wolfgang-Straße in Wallerstein. An dem Fell der Katze klebte Blut. Erst Monate später stellte sich heraus: Finn wurde angeschossen – und ist damit das jüngste Opfer von diversen Vorfällen in Wallerstein. Ein unbekannter Täter, der einen Hass auf Katzen hegt? Vor einigen Jahren starb ein Tier sogar an einer Schusswunde.

