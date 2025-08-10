Katzen-Hasser in Wallerstein? Schon wieder ein Tier angeschossen

An einem Morgen Anfang dieses Jahres kam Kater Finn „völlig verstört“ nach Hause, erzählt ein Anwohner der Graf-Wolfgang-Straße in Wallerstein. An dem Fell der Katze klebte Blut. Erst Monate später stellte sich heraus: Finn wurde angeschossen – und ist damit das jüngste Opfer von diversen Vorfällen in Wallerstein. Ein unbekannter Täter, der einen Hass auf Katzen hegt? Vor einigen Jahren starb ein Tier sogar an einer Schusswunde.
Wallerstein
