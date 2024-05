Unbekannter setzt Katzen aus

Acht Kätzchen wurden in einem Karton auf dem Kauflandparkplatz in Nördlingen gefunden. Das Tierheim kümmert sich nun um die Tiere. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Kauflandparkplatz in Nördlingen hat ein bislang Unbekannter acht Kätzchen in einem Karton ausgesetzt. Diese wurden nach Angaben der Polizei gefunden. Das Tierheim kümmert sich nun um die Tiere, die sich in einem schlechten Zustand befanden. Die Ermittlungen aufgrund Verstoß nach dem Tierschutzgesetz wurden aufgenommen. Unter der Telefonnummer 09081/2956-0 bittet die Polizeiinspektion Nördlingen um Hinweise. (AZ)