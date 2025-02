Zu einem Fall von Spritdiebstahl ist es am Wochenende in Nördlingen gekommen. Laut Polizeibericht parkte ein Lkw der Marke Daimler zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in der Fritz-Hopf-Straße. Der Unbekannte pumpte 500 Liter Diesel ab. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

