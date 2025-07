Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen einen E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei berichtet, muss sich der Diebstahl am vergangenen Samstag zwischen 9 und 19 Uhr ereignet haben. Der grüne E-Scooter der Marke Xiamo war am Fahrradparkplatz des Bahnhofes abgestellt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

