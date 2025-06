Unbekannter zerschlägt Scheibe an Eingangstür eines Wohnhauses

Ein bislang unbekannter Täter hat die äußere Scheibe einer doppelverglasten Hauseingangstür in der Böhmerwaldstraße in Nördlingen eingeschlagen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen dem 11. Juni und dem 13. Juni. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

