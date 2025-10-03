Unbekannter verletzt in Nördlingen einen Jugendlichen

Ein 17-Jähriger ist im Bereich des Eisenbahnmuseums in Nördlingen von einem bislang unbekannten Täter verletzt worden. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, gegen 1 Uhr, im Bereich eines Wagens beziehungsweise der Gleisanlagen. Weil der Jugendliche betrunken war, war eine Vernehmung oder Befragung nicht möglich. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/2956-0 sachdienliche Hinweise zum Vorfall entgegen. (AZ)

