Unbekannter Täter verletzt 17-Jährigen in Nördlingen – Hinweise gesucht!

Nördlingen

Unbekannter verletzt in Nördlingen einen Jugendlichen

Der 17-Jährige kann bislang allerdings keine Hinweise auf den Täter geben. Wer hat etwas beobachtet?
    Ein Unbekannter hat in Nördlingen einen 17-Jährigen verletzt.
    Ein Unbekannter hat in Nördlingen einen 17-Jährigen verletzt. Foto: David Inderlied, dpa (Symbol)

    Ein 17-Jähriger ist im Bereich des Eisenbahnmuseums in Nördlingen von einem bislang unbekannten Täter verletzt worden. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, gegen 1 Uhr, im Bereich eines Wagens beziehungsweise der Gleisanlagen. Weil der Jugendliche betrunken war, war eine Vernehmung oder Befragung nicht möglich. Die Polizei Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/2956-0 sachdienliche Hinweise zum Vorfall entgegen. (AZ)

