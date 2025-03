Unbekannter Täter beschädigt grauen Ford auf Parkplatz

Am Donnerstag wurde zwischen 15 Uhr bis 15.30 Uhr ein grauer Ford, der auf dem Verbraucher-Parkplatz in der Raiffeisenstraße parkte, beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Wagen an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

