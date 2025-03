Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag Reifen in Oettingen zerstochen. Wie die Polizei berichtet, schlitzte der Unbekannte die Reifen eines in der Max-Reger-Straße geparkten Suzuki im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr ,auf. Er verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. (AZ)

