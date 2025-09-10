Auto in der Bräugasse zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag ist ein in der Bräugasse geparkter Pkw von einer bislang unbekannten Person zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden über einen bestehenden Altschaden hinaus weitere Anbauteile zerkratzt. Dadurch entstand ein Neuschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis