Unbekannter zerkratzt Auto in Nördlingen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nördlingen

Auto in der Bräugasse zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Auto in Nördlingen wird beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Auto ist in Nördlingen zerkratzt worden.
    Ein Auto ist in Nördlingen zerkratzt worden. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild)

    In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Dienstag ist ein in der Bräugasse geparkter Pkw von einer bislang unbekannten Person zerkratzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden über einen bestehenden Altschaden hinaus weitere Anbauteile zerkratzt. Dadurch entstand ein Neuschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

