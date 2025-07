Unbekannter zerkratzt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen geparkter Opel Insignia ist beschädigt worden. Im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 15 Uhr wurde das Fahrzeug an der rechten Seite zerkratzt. Laut Polizeibericht könnte der Schaden anhand der vorhandenen Spuren durch ein Kinderfahrrad verursacht worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

