Ein Auto ist in Nördlingen zerkratzt worden: Laut Polizei traf es einen roten Renault. Er wurde im Zeitraum vom 27. Februar bis 1. März in der Deininger Straße beschädigt. An dem Auto wurde die Beifahrertür zerkratzt. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

