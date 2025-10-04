Geparktes Auto in Oettingen angefahren

Icon Menü
Ein geparktes Auto der Marke Dacia ist zwischen Montag und Donnerstag in Oettingen beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein geparkter Dacia ist in Nördlingen angefahren worden.
    Ein geparkter Dacia ist in Nördlingen angefahren worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Oettingen ist zwischen Montag und Donnerstag ein geparkter Dacia in der Schlossstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am hinteren linken Stoßfänger des Autos entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

