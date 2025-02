Ein Mann hat am Freitagabend wohl grundlos einem Mitbewohner in Oettingen einen Faustschlag verpasst. Der 51-Jährige schlug einem 25-jährigen Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses ins Gesicht und ging danach in seine Wohnung zurück. Alkoholisiert war er laut Polizei nicht, der Geschädigte erlitt lediglich eine Rötung im Gesicht. (AZ)

