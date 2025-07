Erneuter Unfall am Bahnübergang: 74-Jähriger fährt zu früh los

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend am Bahnübergang in der Nürnberger Straße ereignet. Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Nürnberger Straße stadteinwärts und musste am Bahnübergang zunächst halten, da die Schranke geschlossen war. Als diese wieder öffnete, schaltete die baustellenbedingte installierte Lichtzeichenanlage für die Bahnschranke um, allerdings war die festinstallierte Ampel für den Straßenverkehr noch auf Rotlicht geschaltet.

Dies erkannte der Fahrer nach Angaben der Polizei nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, der die Lerchenstraße in Richtung Innerer Ring befuhr, hatte zu diesem Zeitpunkt Grün an der Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Die Unfallstelle musste für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Hierbei halfen etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Nördlingen. Bereits am Dienstag hatte sich ein Unfall am Bahnübergang ereignet.

Aufgrund der derzeitigen Baustellensituation an dieser Örtlichkeit, ist die Ampelschaltung nicht mehr mit der Bahnschranke gekoppelt, sondern werde getrennt geregelt teilt die Polizei mit. Hier sei während der Bauzeit von jedem Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. (AZ)