Auto übersehen: Hoher Sachschaden nach Unfall

Zu einem Verkehrsunfall am Bleichgraben ist es am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr, gekommen. Laut Polizeibericht fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Auto den Bleichgraben vom Inneren Ring kommend, um an der Einmündung zum Löpsinger-Tor-Parkplatz nach links in diesen einzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein 74-jähriger Mann mit seinem Pkw auf dem Bleichgraben in Richtung Innerer Ring unterwegs. Als die Frau mit ihrem Pkw in den Parkplatz einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Wagen des Mannes und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis